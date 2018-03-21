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الأربعاء، 21 مارس 2018 07:34 م
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صور.. بدء مؤتمر حزب مستقبل وطن بأسيوط لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:23 م
صور.. بدء مؤتمر حزب مستقبل وطن بأسيوط لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية جانب من الحضور





أسيوط - محمود عجمى
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انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، تحت عنوان "على العهد دائما.. نرى فيك مستقبل وطن"، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، والمهندس أحمد صبرى أمين التنظيم، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتورة اليزابيث شاكر ومرتضر العربى وسهير الحادى أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الحزب بالصعيد.

 

وقال أحمد نفادى، أمين الحزب بأسيوط، إن الحزب يواصل عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لحث المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المزمع اجرائها فى أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

 

الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

 

الحضور
الحضور

 

المشاركون بالمؤتمر
المشاركون بالمؤتمر

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

 

 

 


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