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الأربعاء، 21 مارس 2018 09:01 م
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صور.. بدء حفل محافظة الأقصر لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة المؤتمرات

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:58 م
صور.. بدء حفل محافظة الأقصر لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة المؤتمرات جانب من الحضور بالحفل





الأقصر – أحمد مرعى
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إنطلقت بمحافظة الأقصر، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من مختلف مدن المحافظة، وذلك في قاعة المؤتمرات الدولية، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من القيادات بالأقصر لرد الجميل للأمهات المثاليات.
 
وكان قد أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن إختيار الأم المثالية لهذا العام من قرية الضبعية التابعة لمدينة القرنة غربى المحافظة، وهى "نفيسة أحمد شبية الحمد" وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة، وسيتم تكريمها فى حفل عيد الأم من الرئاسة والوزيرة، وهى والدة الخبير السياحى العالمى الدكتور مصطفى النادى الأستاذ بجامعة سان لويس بالمكسيك.
 
الحضور بالحفل
الحضور بالحفل

جانب من الحضور بالحفل
جانب من الحضور بالحفل

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 


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