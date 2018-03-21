صور.. انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك من أجل مصر بحلوان لدعم السيسى







عزوز الديب

انطلق أتوبيس مكشوف تابع لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وقال النائب اسماعيل نصر الدين نائب حلوان والمعصرة، أن الحملة قررت تخصيص أتوبيس مكشوف للتجوال فى شوارع حلوان والتبين ومايو، يحمل اسم "كلنا معاك من أجل مصر"، للمشاركة فى دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات، وحث الموطنين فى حلوان على النزول بأعداد غفيرة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد نصر الدين، أن شباب كلنا معاك من أجل مصر، وحركة تمرد بحلوان، سوف يقومان بحملة فى شوارع حلوان تعرف الموطنين بمقر باللجان الانتخابية بحلوان، مضيفاً أتوقع مشاركة كثيفة فى الانتخابات الرئاسية فى حلوان.