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صور.. انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك من أجل مصر بحلوان لدعم السيسى

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:11 م
صور.. انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك من أجل مصر بحلوان لدعم السيسى النائب اسماعيل نصر الدين





عزوز الديب
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انطلق أتوبيس مكشوف تابع لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وقال النائب اسماعيل نصر الدين نائب حلوان والمعصرة، أن الحملة قررت تخصيص أتوبيس مكشوف للتجوال فى شوارع حلوان والتبين ومايو، يحمل اسم "كلنا معاك من أجل مصر"، للمشاركة فى دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات، وحث الموطنين فى حلوان على النزول بأعداد غفيرة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

وأكد نصر الدين، أن شباب كلنا معاك من أجل مصر، وحركة تمرد بحلوان، سوف يقومان بحملة فى شوارع حلوان تعرف الموطنين بمقر باللجان الانتخابية بحلوان، مضيفاً أتوقع مشاركة كثيفة فى الانتخابات الرئاسية فى حلوان.

انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (1)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (2)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (3)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (4)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (5)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (6)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (7)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (8)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (9)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (10)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (11)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (12)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (13)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (14)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (15)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (16)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (17)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (18)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (19)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (20)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (21)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (22)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (23)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (24)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (25)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (26)
 
انطلاق اتوبيس مكشوف لحملة كلنا معاك (27)
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد اعداء استقرار مصر و المصرين

كل الشعب مع سيادة الرئيس السيسي يا باش مهندس اسماعيل لستقرار مصر و امنها

ولكن عندي سؤال يا بش مهندس اين حق الملاك من قانون الايجار القديم ؟؟؟ ارجو مثل ما الدولة في عهد الرئيس عبد الناصر فرضت علي المالك بعقد بدون تحديد المدة بدون ما تساءل الملاك يجب ايضا الغاء هذا القانون بدون ماتسأل المستاجر بوضع القواعد اللي حضرتك قولت عليها في الفضائيات لان الملاك مش لقين يعيشو مع الغلاء و المستاجر عنده اكثر من مكان ولكن عند ضد الملاك في استغلال القانون الظالم المفروض علي الملاك

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