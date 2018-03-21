صور.. الناجون من مذبحة مدرسة فلوريدا يتحدثون عن لحظات الموت المرعبة







كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن طلاب نجوا من ثانى أكبر هجوم بالرصاص فى مدرسة أمريكية بولاية فلوريدا وقع فى شهر فبراير الماضى، وأسفر عن 17 قتيلا، عن تنظيم حملة، لحث المشرعين على تعديل قوانين حيازة السلاح.

وتحدث عدد من الطلاب الناجين من الموت، عن أهمية تعديل قوانين حيازة الأسلحة فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ندوة نظمت فى جامعة كامبريدج البريطانية، وكذلك عن اللحظات التى وقعت فيها المجزرة، وفق صور وكالة الأنباء رويترز.

وحادثة إطلاق النار فى فلوريدا هو حادث إطلاق نار وقتل جماعى وقع يوم الأربعاء 14 فبراير ،2018 بحدود الساعة 2:20 مساء، فى مدرسة مارجورى ستونمان داجلاس فى بلدة باركلاند، على بعد 72 كيلومترا شمالى مدينة ميامي، وخلف الهجوم 17 قتيلا و14 جريحا من طلاب وموظفى المدرسة.



الطلاب الناجين من الموت



عناق الطلاب



ندوة الطلاب الناجين من المذبحة