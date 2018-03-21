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صور.. العاهل الأردنى وزوجته يلتقيان ملك هولندا وعقيلته فى لاهاى

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:05 ص
صور.. العاهل الأردنى وزوجته يلتقيان ملك هولندا وعقيلته فى لاهاى ملك الأردن وملك هولندا وزوجتيهما





كتب عبد الوهاب الجندى
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ألتقى العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى بصحبة الملكة رانيا العبدالله، بالملك ويليام الكسندر، ملك مملكة هولندا والملكة ماكسيما، فى قصر نورتاينده فى لاهاى، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحث الجانبين العلاقات الثنائية بين الأردن وهولندا، وناقشا العديد من القضايا المشتاركة، وأكد العاهل الأردنى، فى كلمة خلال مأدبة عشاء أقامها ملك هولندا، عمق علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الأردنى والهولندي.

 

جانب من كلمة الملك عبد الله
جانب من كلمة الملك عبد الله

 

كلمة الملك عبد اللهع
كلمة الملك عبد الله الثانى

 

ملك الأردن وملك هولندا
ملك الأردن وملك هولندا
ملك الأردن ونظيرتها فى هولند
ملكة الأردن ونظيرتها فى هولندا

 


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