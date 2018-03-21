صور.. العاهل الأردنى وزوجته يلتقيان ملك هولندا وعقيلته فى لاهاى

صور.. العاهل الأردنى وزوجته يلتقيان ملك هولندا وعقيلته فى لاهاىالأربعاء، 21 مارس 2018 02:05 ص
ملك الأردن وملك هولندا وزوجتيهما
كتب عبد الوهاب الجندى
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ألتقى العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى بصحبة الملكة رانيا العبدالله، بالملك ويليام الكسندر، ملك مملكة هولندا والملكة ماكسيما، فى قصر نورتاينده فى لاهاى، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.
وبحث الجانبين العلاقات الثنائية بين الأردن وهولندا، وناقشا العديد من القضايا المشتاركة، وأكد العاهل الأردنى، فى كلمة خلال مأدبة عشاء أقامها ملك هولندا، عمق علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الأردنى والهولندي.
جانب من كلمة الملك عبد الله
كلمة الملك عبد الله الثانى
ملك الأردن وملك هولندا
ملكة الأردن ونظيرتها فى هولندا
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