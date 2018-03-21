"صور الزراعة" ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بنى سويف







كتب عز النوبى

قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إرسال قوافل بيطرية، تضم أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية لتقديم خدماتها المختلفة لصغار المربيين بالقرى المختلفة بمحافظة بنى سويف بالمجان، ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين التى أطلقتها الوزارة.

وتشمل أعمال القوافل البيطرية التى تستمر فعالياتها لمدة أسبوع، تنظيم ندوات توعوية وإرشادية، وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بقرى المحافظة، فضلاً عن التواصل المباشر مع المربيين وخاصة المربى الصغير للتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها فوراً.

ووجه وزير الزراعة القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لضغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، وإجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعى، ووالتحسين الوراثى.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن تغطي القوافل كافة انحاء المحافظة بالكامل، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربيين، في التجمعات المختلفة، وخاصة فى القرى التى تفتقد للخدمات البيطرية، لافتاً إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية في محافظات صعيد مصر، ورفع مستوى معيشة أبناءه ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد البنا أن تلك القوافل مستمرة لتنفيذ أعمالها وتغطية كافة محافظات الجمهورية لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول اليهم ونقل المعرفة لهم، مشيراً الى ان ذلك يعد أيضاً واجباً قومياً من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.

وفي سياق متصل شملت اعمال القوافل البيطرية بالمحافظة عقد ندوة مكبرة تحت عنوان: " من اجل تتمية الثروة الحيوانية"، شارك فيها وكلاء وزارة الزراعة والطب البطرى والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم واعضاء مجلس النواب بالمحافظة، فضلاً عن المربين والاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، للتعرف على طرق التربية والتغذية والعلاج البيطري للماشية.



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (1)



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (2)



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (3)



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (4)



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (5)



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (6)



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (7)



الزراعة ترسل قوافل بيطرية لدعم صغار المربيين بقرى محافظة بني سويف (8)