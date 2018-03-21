صور.. الرقابة الإدارية بكفر الشيخ تتابع اختبارات 3 آلاف موهوب رياضى

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت الصالة المغطاة بمدينة كفر الشيخ، ختام اختبارات الموهوبين للناشئين من سن 8 سنوات لـ16 سنة من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بمدارس المحافظة، ضمن تبنى القيادة السياسية لاكتشاف الموهوبين، والتزمت بها هيئة الرقابة الإدارية بتنمية قدرات شباب الوطن.

جاء ذلك، بحضور قيادات هيئة الرقابة الإدارية فرع كفر الشيخ، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى، وأحمد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات الموهوبين.

قال محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تم الإنتهاء من اختبارات للموهوبين من الطلاب والطالبات المتفوقين الذين تم اختيارهم، وعددهم 3 ألاف و284 موهوباً رياضياَ فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، الجودو، تايكندو، العاب القوى، رفع أثقال، تنس طاولة، كرة سلة، كرة يد".

وأكدت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنها سعيدة بتبنى القيادة السياسية، ومتابعة الرقابة الإدارية بالمحافظة للبراعم والنشء الملىء بالحيوية والنشاط، مؤكدة أن مدارس التربية والتعليم مليئة بالموهوبين رياضياً فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن المديرية شكلت لجان متعددة لتقديم النماذج المتعددة من الموهوبين من الطلاب من سن 8 سنوات لـ16 سنة ووصل عددهم 3 ألاف و284 موهوباً رياضياً، ليشاركوا فى تلك المسابقات التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتدعمها بكل قوة هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية حرصت على متابعة اختبارات الموهوبين رياضياً فى ظل متابعة دقيقه من الرقابة الإدارية، مؤكداً أن المديرية منذ الإعلان عن المشاركة فى المسابقة، شكلت لجان لاختيار الطلاب وملأ الاستمارات الخاصة بالموهوبين فى كل مدارس المحافظة لتنفيذ المشروع القومى الذى تبنته القيادة السياسية، والتزمت به هيئة الرقابة الإدارية بتنمية قدرات شباب الوطن، وتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

وقال أحمد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر لشيخ، أن الرقابة الإدارية والشباب والرياضة، والتربية والتعليم تابعوا اجراء الاختبارات التى استمرت 21 يوماً، مؤكداً أن المشاركين فى اختبارات الموهوبين، هم أشرف ممدوح لتنس الطاولة، والدكتور نبيل الشربجى للمصارعة، والدكتور محمد غازى لكرة اليد، ومحمد سعد الدين لكرة السلة، ومحمود الشهاوى للتايكندو، ومحمود حسين للملاكمة، وعقيد حمدى جلال للجودو، وأسامه سليمان لألعاب القوى.



الرقابة الإدارية تتابع اختبارات الموهوبين بكفر الشيخ



اجراء الاختبارات بكفر الشيخ للموهوبين



جانب من اجراء الاختبارات