صور...الإعدام لعاطل قتل مزارعا فى القصاصين بالإسماعيلية

صور...الإعدام لعاطل قتل مزارعا فى القصاصين بالإسماعيليةالأربعاء، 21 مارس 2018 03:36 م
هيئة المحكمة اثناء النطق بالحكم
الإسماعيلية - صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد عبد الرحمن سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد منيع وأحمد مرسى بأمانة سر أحمد عطية واحمد عبدالفضيل بالإعدام لعاطل لإدانته بقتل مزارع عقب سرقته فى القصاصين فى القضية رقم 225 لسنة 2016جنايات القصاصين.
وتعود أحداث الواقعة الى يوم 17 يناير من عام 2016 عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام أحد الأشخاص بقتل مزارع بسلاح نارى وفر هاربا.
هيئة المحكمة اثناء النطق بالحكم
جانب من المحامين
المتهم فى قفص الاتهام
هيئة المحكمةقبل النطق بالحكم
جانب من المحامين
اثناء النطق بالحكم على المتهم
جانب من المرافعة
هيئة المحكمة تستمع للمحامين
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