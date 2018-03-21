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الأربعاء، 21 مارس 2018 10:06 م
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صور.. احتجاز 600 مهاجر أفريقى فى ميناء عدن اليمنى

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:22 م
صور.. احتجاز 600 مهاجر أفريقى فى ميناء عدن اليمنى مهاجرين أفارقة فى اليمن





(رويترز)
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احتجزت السلطات اليمنية، نحو 600 مهاجرا أفريقيا فى ميناء عدن الساحلى، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

ويتكدس المهاجرين الأفارقة داخل مستودع مفتوح بميناء عدن فى جنوب اليمن وقد أصابهم القلق والجوع.

ومعظم هؤلاء من دول فقيرة فى القرن الأفريقى وكانوا مثل عشرات الآلاف كل عام يستعدون للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر اليمن الذى مزقته الحرب.

لكن خطتهم لم تكتمل، فقد ضبطتهم واحتجزتهم السلطات اليمنية والآن ينتظر نحو 600 رجل أو نحو ذلك الترحيل بعد وضعهم تحت حراسة أمنية

 

 

الأفارقة
الأفارقة

 

تناول الأطعمة
تناول الأطعمة

 

جانب من تواجد الأفارقة
جانب من تواجد الأفارقة

 

مهاجرين افارقة في اليمن
مهاجرين افارقة في اليمن

 

 


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