صور.. احتجاز 600 مهاجر أفريقى فى ميناء عدن اليمنى

صور.. احتجاز 600 مهاجر أفريقى فى ميناء عدن اليمنىالأربعاء، 21 مارس 2018 09:22 م
مهاجرين أفارقة فى اليمن
(رويترز)
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احتجزت السلطات اليمنية، نحو 600 مهاجرا أفريقيا فى ميناء عدن الساحلى، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
ويتكدس المهاجرين الأفارقة داخل مستودع مفتوح بميناء عدن فى جنوب اليمن وقد أصابهم القلق والجوع.
ومعظم هؤلاء من دول فقيرة فى القرن الأفريقى وكانوا مثل عشرات الآلاف كل عام يستعدون للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر اليمن الذى مزقته الحرب.
لكن خطتهم لم تكتمل، فقد ضبطتهم واحتجزتهم السلطات اليمنية والآن ينتظر نحو 600 رجل أو نحو ذلك الترحيل بعد وضعهم تحت حراسة أمنية
الأفارقة
تناول الأطعمة
جانب من تواجد الأفارقة
مهاجرين افارقة في اليمن
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