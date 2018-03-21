صور.. ائتلاف حب الوطن ينظم قافلة طبية بالسبتية وبولاق أبو العلا

كتب سيد الخلفاوى

نظم إئتلاف خب الوطن بالتعاون مع المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، برئاسة الدكتور حسام فودة، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بمناطق السبتية وبولاق ابو العلا، تحت رعاية اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة، للمنطقتين الغربية والشمالية.

وقدمت القافلة خدمات لـ450 مواطنا يالكشف الطبى وتقديم علاج واشاعات مجانا، وتحويل لحالات العمليات مجانا، كما تم توزيع شنط مواد غذائيه وتيشيرتات للرئيس السيسى تدعو للمشاركه بالانتخابات، بحضور طاهر الأزهرى الأمين العام للمجلس.