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صور.. إيران تحتفل بالنوروز "العام الشمسى الجديد" تعرف على مراسم الاحتفال

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:42 م
صور.. إيران تحتفل بالنوروز "العام الشمسى الجديد" تعرف على مراسم الاحتفال عيد النوروز





كتبت إسراء أحمد فؤاد
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يحيى الإيرانيون عيد النوروز، أو عيد رأس "السنة الشمسية"، ويعتبر أيضا عيد الربيع حيث يصادف يوم الاعتدال الربيعى، ويعد من أكبر الأعياد لدى الإيرانيين.

 

والنوروز هى كلمة فارسية تعنى "اليوم الجديد، وهو عيد تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية"، ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وتركيا والأكراد وأذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

 

وفى عام 2009 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الاحتفال فى قائمتها للتراث العالمى واعتبرته العيد الأقدم فى العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2010 قرارا أعلن فيه يوم 21 مارس يوم نوروز يحتفل به كل عام، وفى الأمم المتحدة يتم الاحتفال به عبر تقديم رقصات ومراسم خاصة.

 

وفى إيران يحتفظ الإيرانيون بالتقاليد القديمة التى تعود إلى آلاف السنين وإلى الحضارة الفارسية، حيث يقومون بشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلوى، وتشهد الأسواق الإيرانية حركة ونشاطا كبيرين، ومع التدهور الاقتصادى يصطدم الكثيرين بارتفاع أسعار مستلزمات العيد.

 

وتتم حساب بداية العام فلكيا، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد بإعداد مائدة تتكون من 7 أشياء تبدأ بحرف السين، وهى "سير" الثوم و"سيب" التفاح و"سكة" العملة نقدية و"سنجد" تمر و"سماق" السماق و"سبزى" الخضراوات و"سمنو" حلوى، وكل منها يرمز إلى رمز معين فى العام الجديد. ويحافظ الإيرانيون على هذه التقاليد منذ القدم.

 

 

احياء احتفالات النوروز
احياء احتفالات النوروز

 

احياء المراسم وزيارة القبور
احياء المراسم وزيارة القبور

 

اكراد ايران يحيون عيد النوروز
اكراد ايران يحيون عيد النوروز

 

الاحتفال وسط الطبيعة
الاحتفال وسط الطبيعة

 

الأسر تلتف حول سفرة السينات السبع
الأسر تلتف حول سفرة السينات السبع

 

الزهور
الزهور

 

ايرانية تحمل حشائش خضراء
ايرانية تحمل حشائش خضراء

 

جميلات فارس سلتقطون الصور التذكارية
جميلات فارس سلتقطون الصور التذكارية

 

سفرة السينات السبع
سفرة السينات السبع

 

شراء الزهور
شراء الزهور

 

شراء لوازم سفرة السينات السبع
شراء لوازم سفرة السينات السبع

 

مراسم عيد النوروز
مراسم عيد النوروز

 


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