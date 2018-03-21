صور.. إنجاز 80% من شبكة الغاز الطبيعى للمرحلة الأولى بمدينة مرسى مطروح







مطروح _ حسن مشالي

تسابق الشركة المنفذة لشبكة الغاز الطبيعي بمدينة مرسى مطروح الزمن، لإنهاء المرحلة الأولى من الشبكة، قبل بداية موسم الصيف السياحي، وذلك بعد إنجاز 80 % من الأعمال بالمرحلة الأولى التي تخدم 30 ألف مشترك داخل المدينة، ويجري بالتزامن مع هذه الأعمال الإعداد لتشغيل أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

ونسق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مع شركة الغاز الطبيعي، بأن يتم توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بالنظامين النقدي والتقسيط حسب إمكانيات كل مواطن، كما سيتم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمعرفة الشركة المتخصصة ويتحمل صاحب السيارة ثمن أسطوانة الغاز التي سيتم تركيبها بالسيارة بنفس نظامي النقدي والتقسيط.

قال محمد جابر دويك رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الشركة المنفذة لشبكة الغاز الطبيعي، تعمل بشكل متسارع لإنهاء أعمالها في الوقت المحدد قبل موسم الصيف، مشيراً إلى وصول نسب التنفيذ لأعمال توصيل الغاز الطبيعي ومد وصلات المنازل، إلى 80 % في المناطق التي بها أعمال.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، بأنه يتم التنسيق والمتابعة الدورية من مجلس المدينة لتنفيذ الشركات العاملة في كافة المشروعات لسرعة الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد قبل موسم الصيف بناء على توجيهات محافظ مطروح.

وأوضح المهندس السيد أبو زيد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى، في مجال مد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بتوجيهات من محافظ مطروح، لتوفير خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في محطتين تموين السيارات بالوقود بشكل مبدئي.

وأكد مدير التموين بأنه سيتم توفير خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطات التعاون وهي محطة التعاون بأول طريق السلوم ومحطة التعاون بالكيلو 6 شرقي مدينة مرسي مطروح، وسيتم تخصيص محطة خاصة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وتم الاتفاق مع الشركة، على أن تتحمل تكلفة تحويل السيارات للتموين بالغاز، وتقوم بتركيب خزانات الغاز بالسيارات وتقسط قيمة الخزانات التي سيتم تركيبها حسب رغبة أصحاب السيارات للتخفيف عنهم.

وأشار مدير تموين مطروح، إلى أن المستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 30 ألف مشترك بمدينة مرسى مطروح، وأنه تم التنسيق مع شركة الغاز الطبيعي وبنك مصر، على أن يتم تحصيل قيمة رسوم ومصاريف توصيل الغاز للوحدة 2200 جنيه بالتقسيط من الراغبين في الاشتراك، على أن يتم التقسيط عن طريق البنك.

وصرح محافظ مطروح، بأنه تم تكليف مديرية التموين، بالتنسيق مع الشركات الخاصة بإضافة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، لبعض محطات تموين السيارات بمدينة مرسى مطروح، وقام مدير عام التموين بالتنسيق مع شركة "كار جاس " السابق تصديق بالاجتماع مع المسئولين بالشركة التابعة لوزارة البترول و مسئولي عدد من المحطات الخاصة بتموين السيارات، لإضافة الغاز الطبيعي لها، وتمت المعاينة لهذه الأماكن والموافقة من حيث المبدأ على الموقع والمساحة المطلوبة على أن يتم إضافة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في محطة التعاون، غربي سوق ليبيا و محطة التعاون بالكيلو 8 طريق مطروح الإسكندرية.

ويجري حاليا التنسيق لتخصيص موقع للشركة لإنشاء مركز صيانة، وإضافة نظام الغاز الطبيعي للسيارات، وتركيب أسطوانة فيها، وتدريب كل سائق أو صاحب سيارة يرغب في تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم تركيب الأسطوانة وتحويل السيارة لتعمل بالغاز الطبيعي والمواد البترولية الأخرى، نظير رسوم سيتم تحديدها بعد ذلك، وسيتم تقسيط المبلغ المطلوب على أصحاب السيارات.

وصدق محافظ مطروح، على تنفيذ المشروع فورا واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير مكان لإنشاء مركز الصيانة وبدء العمل فورا في المشروع الذي سيصب في مصلحة المواطن، مع التزام الشركة بجميع المعدات المطلوبة لهذا المشروع مع إلزامها بتشغيل العمالة المطلوبة لهذا المشروع من المحافظة ومراعاة سبل الأمان في كل المعدات و قطع الغيار المستخدمة.