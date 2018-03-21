صور.. إلغاء العديد من الرحلات الجوية فى أمريكا بسبب سوء الأحوال الجوية







كتب عبد الوهاب الجندى

ألغت السلطات الأمريكية، العديد من الرحلات الجوية فى مطار ريجان الوطني في ولاية فرجينيا، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وضربت عاصفة ثلجية جديدة، شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رابع عاصفة فى أقل من ثلاثة أسابيع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى، تحذيرات من إمكانية وقوع فيضانات نتيجة العاصفة القوية التى تجتاح شرق الولايات المتحدة، وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أن العاصفة لا تزال تضرب شرق وشمال شرق الولايات المتحدة مع سرعة رياح وصلت فى بعض المناطق إلى نحو 100 كيلو متر فى الساعة.



تكدس في المطار



ثلوج في الشارع



ثلوج كثيفة



لوحة الرحلات الجوية