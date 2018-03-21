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صور.. إصابة شخص فى انفجار جديد بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:02 ص
صور.. إصابة شخص فى انفجار جديد بمدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية انفجار اوستن





(رويترز)
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أصاب انفجار رجلا فى الثلاثين من عمره فى أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية أمس الثلاثاء وهو نفس اليوم الذى قال فيه مسؤولون فى مجال القانون إن جميع العبوات الناسفة الست السابقة التى عثر عليها فى المدينة لها صلة ببعضها.

وقالت خدمات الطوارئ بمقاطعة أوستن-ترافيس، مساء الثلاثاء على تويتر إن الرجل أصيب بجروح خطيرة لكن من المتوقع بقائه على قيد الحياة.

وأضافت على تويتر أن شرطة أوستن ومكتب التحقيقات الاتحادى ووكالات أخرى كانت فى موقع الانفجار الذى وقع مساء الثلاثاء.

وأول أمس الإثنين، جرح شخصان على الأقل فى انفجار وقع أيضا بمدينة أوستن الواقعة فى ولاية تكساس الأمريكية.

السياراة في محيط انفجار أوستن
السياراة في محيط انفجار أوستن

 

الشرطة الأمريكية في محيط الحادث
الشرطة الأمريكية في محيط الحادث

 

انفجار أوستن
انفجار أوستن

 

كردون أمني
كردون أمني

 


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