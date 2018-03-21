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صور.. أهالى التل الكبير بالإسماعيلية ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد السيسى

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:24 ص
صور.. أهالى التل الكبير بالإسماعيلية ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد السيسى مسيرة تأييد السيسى





الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظم عدد من أهالي ومواطني التل الكبير بالإسماعيلية، مسيرة حاشدة، شارك فيها، "عائلات وطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وفلاحين، وعمال وتجار"، طافت شوارع وميادين المدينة، لإعلان تأييدهم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة .
 
وتقدم المسيرة النائب أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب، وعدد كبير من ممثلي كافة الأحزاب والقوى السياسية وقيادات الأوقاف والكنيسة .
 
وأعرب جموع المشاركين بالمسيرة، عن تأييدهم الكامل لترشيح الرئيس السيسى للفترة الرئاسية الثانية، من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، مؤكدين على التزامهم جميعا بحتمية المشاركة والنزول الى اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع، أيام 26 و27 و28 مارس الجارى من أجل إعادة صياغة تاريخ مصر، واستعادة مكانتها الحقيقية .
 
وردد الأهالى خلال المسيرة الأناشيد والأغنيات الوطنية، موجهين رسالة للعالم، أن مصر شعبا وجيشا وشرطة على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات، عازمون جميعا على ملاحقة الارهاب الأسود فى كل مكان حتى يتم اقتلاعه من جذوره تماما.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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