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صور.. أكراد تركيا يحتفلون بعيد النوروز فى ديار بكر

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:11 م
صور.. أكراد تركيا يحتفلون بعيد النوروز فى ديار بكر أكراد تركيا يحتفلون بعيد النوروز





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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احتفل أكراد تركيا، اليوم الأربعاء، بعيد النوروز، فى ديار بكر، جنوب شرق تركيا، وعيد "النيوروز" أو "النوروز" يعود الاحتفال به إلى أكثر من 2000 سنة، وقد تم ادراجه فى قائمة اليونسكو للتراث العالمى فى عام 2009.

ومن طقوس الاحتفال بهذا العيد الذى يشارك فيه مئات آلاف المواطنين، رفع المشاعل، وكذا الالتفاف حول المشاعل الضخمة الموقدة بالحطب وسط ساحة الاحتفالات، ويحل هذا العيد مع اليوم الأول من الربيع الذى يتوافق مع يوم 21 مارس من كل عام.

ويعتبر عيد النوروز، أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به فى إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا، كما يحتفل به الأكراد خاصة فى شمال العراق، وتعود جذور النوروز جزئيًا إلى التقاليد الدينية المجوسية لكن الاحتفال بهذا العيد بقى حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس ومستمر إلى يومنا هذا.

احتفالات النيوروز في ديار بكر
احتفالات النيوروز في ديار بكر

 

احتفالات فى ديار بكر
احتفالات فى ديار بكر

 

احتفالات مليونية فى ديار بكر
احتفالات مليونية فى ديار بكر

 

أحد الأشخاص يحتفل فى ديار بكر
أحد الأشخاص يحتفل فى ديار بكر

 

إحدى الجميلات ترتدى الزى الكردى خلال الاحتفالات
إحدى الجميلات ترتدى الزى الكردى خلال الاحتفالات

 

الآلاف يحتفلون فى احتفالات النيوروز بديار بكر
الآلاف يحتفلون فى احتفالات النيوروز بديار بكر

 

الآلاف يحتفلون فى ديار بكر احتفالا بعيد النيوروز
الآلاف يحتفلون فى ديار بكر احتفالا بعيد النيوروز

 

تجمعات شبابية خلال الاحتفال
تجمعات شبابية خلال الاحتفال

 

جانب من احتفالات النيوروز في ديار بكر
جانب من احتفالات النيوروز في ديار بكر

 

جميلات الأكرد يلوحون بعلامة النصر خلال الاحتفال
جميلات الأكرد يلوحون بعلامة النصر خلال الاحتفال

 

جميلات الأكردا فى ديار بكر
جميلات الأكردا فى ديار بكر

 

جميلاتان ترفعان علامة النصر خلال الاحتفال
جميلاتان ترفعان علامة النصر خلال الاحتفال

 

سيدة ترفع علامة النصر خلال الاحتفال
سيدة ترفع علامة النصر خلال الاحتفال

 

طفلة ترفع علامة النصر خلال الاحتفال
طفلة ترفع علامة النصر خلال الاحتفال

 

طفلة تشارك فى الاحتفالات
طفلة تشارك فى الاحتفالات

 

 

 


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