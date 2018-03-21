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صور.. أطفال كفر الشيخ يحييون احتفالية كنيسة العذراء بعيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:06 ص
صور.. أطفال كفر الشيخ يحييون احتفالية كنيسة العذراء بعيد الأم الاحتفال بعيد الاسرة بكنيسة السيدة العذراء





كفر الشيخ – محمد سليمان
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احتفل عدد من الأقباط والمسلمين بعيد الأم بكنيسة السيدة العذراء بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وسط تواجد عدد كبير من الأمهات وأطفالهن وعدد من الشباب والفتيات، وشمل الاحتفال عددًا من الفقرات المتعددة التى تبين فضل الأم ومكانتها لدى الرسالات السماوية المتعددة، وشمل الاحتفال مسرحية وعدد من الأغانى واسكتش "رضاكى يا أمى"، وقدم الأطفال العديد من الهدايا لأمهاتهم.

 

جاء ذلك بحضور القمص تيموثاوس ينى كاهن كنيس السيدة العذراء بسخا، وأشرف صحصاح، أمين لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة المصرية، والدكتور بطرس يوسف الباحث بمركز البحوث بسخا. وتناول القمص تيموثاوس ينى كاهن كنيس السيدة العذراء بسخا، فضل الأم ومكانتها فى الأسرة كما تناول أشرف صحصاح، أمين لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، مكانة الام فى الإسلام وبر الوالدين.

 

الاحتفال بعيد الاسرة بكنيسة السيدة العذراء
الاحتفال بعيد الاسرة بكنيسة السيدة العذراء

 

جانب من الحضور فى الاحتفال
جانب من الحضور فى الاحتفال

 

استكش رضاكى يا أمى
استكش رضاكى يا أمى

 

ترانيم عن مكانة الأم
ترانيم عن مكانة الأم

 

رئيس لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة
رئيس لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة

 

القمص تيموثاوس ينى كاهن كنيس السيدة العذراء بسخا
القمص تيموثاوس ينى كاهن كنيس السيدة العذراء بسخا

 

الأطفال يحييون عيد الأم بكنيسة السيدة العذراء
الأطفال يحييون عيد الأم بكنيسة السيدة العذراء

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 


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