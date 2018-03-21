صور.. آثار الداخلة تدشن حملة عامة للحفاظ على نظافة مدينة بلاط الإسلامية







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت منطقة آثار شرق الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حملة نظافة بمدينة بلاط الإسلامية، تحت إشراف كامل بيومي مدير عام آثار الوادي الجديد ومحمد رفاعي متولي مدير عام آثار الداخلة والدكتور محمود مسعود مدير الآثار وعفاف سعد حسين مدير عام آثار شرق الداخلة، وبمشاركة مفتشي آثار شرق الداخلة وحراس مدينة بلاط الإسلامية، وذلك من خلال رفع المخلفات وكنس الأتربة والحفاظ على نظافة المدينة الأثرية .

وقال محمود محمد صالح المشرف العام على منطقة آثار شرق الداخلة فى تصريح خاص، إن الإدارة مستمرة فى تنفيذ المبادرات وتعميمها على جميع المناطق الأثرية وفقا لآليات العمل ومن خلال برنامج زمنى معين يومى الاثنين والثلاثاء لمدة شهرين كاملين لحين انتهاء أعمال النظافة والتحسين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية للحفاظ على نظافة مدينة بلاط الإسلامية.

وأضاف صالح، أن مدينة بلاط مدينة ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية ستشهد تطورا كبيرا وملحوظا خلال عملية التطوير القادمة، وأنها ستصبح أحد أهم المراكز الأثرية لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى جهود وزارتى الآثار والتنمية المحلية والمنح الخارجية لإعادة هيكلة وترميم المدينة الإسلامية للمحافظة على قيمة ومكانة وتاريخ تلك المنطقة.