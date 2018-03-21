video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. آثار الداخلة تدشن حملة عامة للحفاظ على نظافة مدينة بلاط الإسلامية

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:07 م
صور.. آثار الداخلة تدشن حملة عامة للحفاظ على نظافة مدينة بلاط الإسلامية جانب من الحملة





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

نفذت منطقة آثار شرق الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حملة نظافة بمدينة بلاط الإسلامية، تحت إشراف كامل بيومي مدير عام آثار الوادي الجديد ومحمد رفاعي متولي مدير عام آثار الداخلة والدكتور محمود مسعود مدير الآثار وعفاف سعد حسين مدير عام آثار شرق الداخلة، وبمشاركة مفتشي آثار شرق الداخلة وحراس مدينة بلاط الإسلامية، وذلك من خلال رفع المخلفات وكنس الأتربة والحفاظ على نظافة المدينة الأثرية .
 
وقال محمود محمد صالح  المشرف العام على منطقة آثار شرق الداخلة فى تصريح خاص، إن الإدارة مستمرة فى تنفيذ المبادرات وتعميمها على جميع المناطق الأثرية وفقا لآليات العمل ومن خلال برنامج زمنى معين يومى الاثنين والثلاثاء لمدة شهرين كاملين لحين انتهاء أعمال النظافة والتحسين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية للحفاظ على نظافة مدينة بلاط الإسلامية.
 
وأضاف صالح، أن مدينة بلاط مدينة ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية ستشهد تطورا كبيرا وملحوظا خلال عملية التطوير القادمة، وأنها ستصبح أحد أهم المراكز الأثرية لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى جهود وزارتى الآثار والتنمية المحلية والمنح الخارجية لإعادة هيكلة وترميم المدينة الإسلامية للمحافظة على قيمة ومكانة وتاريخ تلك المنطقة.
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة

رفع المخلفات من شوارع المدينة
رفع المخلفات من شوارع المدينة

داخل أحد شوارع بلاط الإسلامية
داخل أحد شوارع بلاط الإسلامية

استمرار الحملة لمدة شهرين
استمرار الحملة لمدة شهرين

جانب من العمل
جانب من العمل

مفتشو الآثار وأفراد الأمن
مفتشو الآثار وأفراد الأمن

أثناء رفع المخلفات
أثناء رفع المخلفات

إزالة الأتربة والتراكمات
إزالة الأتربة والتراكمات

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إجراء قرعة لتوزيع 200 فدان على شباب مركز بلاط بالوادى الجديد الثلاثاء المقبل

صور.. أهالى مركز بلاط يعقدون مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى

رئيس مركز بلاط: استكمال أعمال مشروع منفذ بيع الجملة بتكلفة 2 مليون جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة