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صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادى ومبرد للشباب من 8 محافظات

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:35 م
صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادى ومبرد للشباب من 8 محافظات صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب





كتب مدحت وهبة
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أعلن صندوق تحيا مصر عن بدء تسليم  السيارات للشباب المستفيدين من مشروعات "تمكين الشباب وخلق فرص عمل" ويبلغ عددهم 335 سيارة نقل عادى، بالإضافة إلى 21 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن، حيث تم اليوم تسليم 48 سيارة "مقسمين إلى 31 سيارة نقل عادى للمستفيدين بمحافظات الشرقية، الدقهلية، المنيا، بالإضافة إلى ( 17 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن) للمستفيدين بمحافظات (البحيرة، بنى سويف، المنوفية، الغربية، أسيوط)، ويتم الانتهاء من تسليم باق السيارات خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

 يأتى ذلك استكمالاً  لمشروعات صندوق تحيا مصر فى مجال تمكين وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل والمساهمة فى حل أزمة البطالة، وتنفيذاً لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي التى وجهها للصندوق  بإقامة مشروعات لتمكين وتشغيل الشباب، وحرصاً من صندوق تحيا مصر على تنفيذ هذة المشروعات لما لها من أبعاد اقتصادية وإجتماعية أخرى منها ضم الشباب المستفيدين من المشروعات إلى السوق الرسمى وضمهم إلى شبكة الضمان الاجتماعى من خلال تمكينهم من الحصول على فرصة عمل مقننة.

وينفذ صندوق تحيا مصر مشروعات التمكين الاقتصادى وخلق فرص عمل للشباب بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيهاً، لتوفير عدد 5000 آلاف فرصة عمل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعتبر هذه المشروعات قرض دوار بحيث يقوم المستفيد بسداد دفعة مقدمة 15 % وسداد باقى المبلغ على 6 سنوات بفائدة 5 % سنوياً، حيث استطاع  الصندوق  تحقيق أكثر من هدف إجتماعى وإقتصادى للشباب من خلال الإنتهاء من توزيع 1000 سيارة تاكسى على الشباب فى 10 محافظات، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم 200 سيارة نقل مبرد حمولة 5 طن يتملك كل 3 شباب سيارة فضلاً عن تسليم عدد 40 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن فى 19 محافظة.

صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (1)
صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (1)

 

صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (2)
صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (2)

 

 

صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (3)
صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (3)

 

 

صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (4)
صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل عادي ومبرد للشباب (4)

 


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