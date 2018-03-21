صفوت مسلم يكرم 31 من الأمهات المثاليات بـ"مصر للطيران" وشركاتها التابعة







كتبت رحاب نبيل

كرم صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، 31 أمًّا مثالية من مختلف قطاعات الشركة القابضة والشركات التابعة لها، فى حفل أسرى أُقيم ظهر اليوم الأربعاء بالمبنى الإدارى، بحضور رؤساء شركات مصر للطيران وقطاعاتها.

وقال "مسلم"، فى كلمته خلال الاحتفالية، إن العمل فى شركة طيران أمر ذو طبيعة خاصة، ويحتاج مجهودا كبيرا، وقد أثبتت سيدات الشركة قدرتهن على أداء العمل باجتهاد لا يقل عن زملائهن الرجال، ولهذا فهو يعتبر كل العاملات فى مصر للطيران مثاليات ويليق بهن التكريم.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن مصر للطيران إحدى الشركات القليلة التى ترتفع فيها نسبة العنصر النسائى، ما يؤكد احترام القيادات على مر تاريخ الشركة للنساء ولقدراتهن فى العمل.