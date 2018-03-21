صفوت مسلم يكرم 31 من الأمهات المثاليات بـ"مصر للطيران" وشركاتها التابعة

صفوت مسلم يكرم 31 من الأمهات المثاليات بـ"مصر للطيران" وشركاتها التابعةالأربعاء، 21 مارس 2018 06:18 م
تكريم الأمهات المثاليات فى مصر للطيران وشركاتها التابعة
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
كرم صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، 31 أمًّا مثالية من مختلف قطاعات الشركة القابضة والشركات التابعة لها، فى حفل أسرى أُقيم ظهر اليوم الأربعاء بالمبنى الإدارى، بحضور رؤساء شركات مصر للطيران وقطاعاتها.
وقال "مسلم"، فى كلمته خلال الاحتفالية، إن العمل فى شركة طيران أمر ذو طبيعة خاصة، ويحتاج مجهودا كبيرا، وقد أثبتت سيدات الشركة قدرتهن على أداء العمل باجتهاد لا يقل عن زملائهن الرجال، ولهذا فهو يعتبر كل العاملات فى مصر للطيران مثاليات ويليق بهن التكريم.
وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن مصر للطيران إحدى الشركات القليلة التى ترتفع فيها نسبة العنصر النسائى، ما يؤكد احترام القيادات على مر تاريخ الشركة للنساء ولقدراتهن فى العمل.
جانب من احتفالية مصر للطيران بالأم المثالية
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة