صعود الذهب على أثر تراجع الدولار مع ترقب السوق لسعر الفائدة الأمريكية







رويترز

صعدت أسعار الذهب، فى تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار فى ظل ترقب المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) هذا الأسبوع، لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية، ما قد يحد من الطلب على المعدن مستقبلا.

وبحلول الساعة 7:46 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% وصولا إلى 1315.84 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد تراجعت لأدنى مستوياتها فى ثلاثة أسابيع عندما سجلت 1306.91 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل 0.27% بواقع 1315.40 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.2% وصولا إلى 90.195، بعدما قفز إلى 90.445 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أول مارس.

وزادت الفضة فى المعاملات الفورية 0.5% بمستوى 16.27 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% أيضا إلى 944.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 980.50 دولار للأوقية.