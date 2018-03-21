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الأربعاء، 21 مارس 2018 01:06 م
خالد صلاح
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صعود أسعار النفط عالميا بدفع من قوة الطلب وتوترات الشرق الأوسط

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:47 ص
صعود أسعار النفط عالميا بدفع من قوة الطلب وتوترات الشرق الأوسط حقل نفط





رويترز
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صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة بالتوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى قوة الطلب، وذلك رغم أن زيادة الإنتاج الأمريكى ما زالت تلقى بظلالها على الأسواق.

وبحلول الساعة 7:44 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، مسجلة 63.69 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 14 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، مسجلة 67.56 دولار للبرميل.

ووصل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى ونائب رئيس الوزراء ووزير دفاع المملكة، إلى واشنطن أمس الثلاثاء، فى زيارة رسمية تثير تكهنات بشأن إمكانية فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران بعد تجدد انتقاد الاتفاق النووى الموقع فى 2015.

وتتوقع شركة "إف. جى. إى" المتخصصة فى استشارات الطاقة، فى حال أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على إيران، أن ينتج عن ذلك انخفاض فى صادرات النفط الإيرانية بين 250 و500 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وفى إشارة إلى قوة الطلب قال معهد البترول الأمريكى إن مخزونات الخام الأمريكى انخفض 2.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى يوم 16 مارس، وصولا إلى 425.3 مليون برميل، ومن المنتظر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للإنتاج الأمريكى والمخزونات فى وقت لاحق من اليوم الأربعاء.


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