صحة الإسكندرية : علاج 12693 مريض بجلسات العلاج الطبيعى خلال 30 يوم

قامت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية،بتقديم العلاج لعدد 12693مريض بجلسات العلاج الطبيعى على مستوى31 مستشفي ووحدة صحية خلال شهر فبراير.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،فى بيان صادر اليوم إن إدراة العلاج الطبيعي قامت بتقديم خدمة لمرضي العلاج الطبيعي لعدد 12693 مريض خلال شهر فبراير بعدد 31 مستشفي ووحدة صحية علي مستوي المحافظة وبإشراف إدارة العلاج الطبيعي ومديرى المناطق الطبية.

وأوضحت الفناجيلى أن الجلسات تمت لعلاج لعدد 2101 للمرضي مجانا، وعدد 7293 للمرضي بالأجر وعدد 1258 للمرضي الجدد و1118 للمرضي الداخلي وكانت مستشفي العامرية الاكثر إقبالا، حيث إستقبلت 1604 مريض خلال شهر فبراير.