"صحة الإسكندرية": إدارة العلاج الطبيعى قدمت العلاج لـ12693 مريضا فى فبراير







الاسكندرية حاكلين منير

قامت إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، بتقديم العلاج لـ12693 مريضًا على مستوى 31 مستشفى ووحدة صحية خلال شهر فبراير.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، إن إدراة العلاج الطبيعى قامت بتقديم خدمة لمرضى العلاج الطبيعى خلال شهر فبراير بـ31 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة، وبإشراف إدارة العلاج الطبيعى ومديرى المناطق الطبية.

وأوضحت "الفناجيلى"، أن الجلسات تمت لعلاج 2101 مريض مجانا، و7293 مريضًا بالأجر، وكانت مستشفى العامرية الأكثر إقبالا، حيث استقبلت 1604 مرضى خلال شهر فبراير.