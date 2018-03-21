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صادرات الزجاج ترتفع 18 % خلال يناير 2018 وتسجل 25 مليون دولار

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:00 ص
صادرات الزجاج ترتفع 18 % خلال يناير 2018 وتسجل 25 مليون دولار صناعة الزجاج - صورة ارشيفية





كتب إسلام سعيد
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ارتفعت صادرات مصر من الزجاج بنسبة 18 % خلال يناير 2018 مسجلة 25 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، وفق هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وكشف تقرير للهيئة – حصل اليوم السابع عليه – ارتفاع صادرات الزجاج إلى ألمانيا بنسبة 70 % مسجلة 2.7 مليون دولار خلال يناير 2018 مقارنة بـ 1.6 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 19 % مسجلة 2.5 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليون دولار، كما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 13 % مسجلة 2.3 مليون دولار وللسودان 25 % مسلجة 1.6 مليون دولار.

وأوضح التقريرـ أن صادرات الزجاج إلى إسبانيا حققت طفرة كبيرة مسجلة 2.2 مليون دولار مقابل 1.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع 95 % وكذلك قفزت الصادرات إلى هولندا بنسبة 173 % لتسجل فى يناير 2018 ما قيمته 1.5 مليون دولار نظير 577 ألف دولار فقط فى نفس الشهر من العام الماضى.


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