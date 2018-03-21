شمال سيناء تنتهى من كامل استعداداتها للانتخابات الرئاسية

شمال سيناء محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، اليوم الاربعاء، عن انتهاء كافة استعداداتها للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل .

ونقل البيان عن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تأكيده أن محافظة شمال سيناء جاهزة ومستعدة للانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأوضح البيان، ان المحافظ عقد اليوم اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات ورؤساء الأجهزة، والمصالح المرتبطة بالعملية الانتخابية، بحضور اللواء مساعد مدير أمن شمال سيناء وعبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وخلال الاجتماع، قال المحافظ أن محافظة شمال سيناء مثلها مثل أى محافظة أخرى، وستجرى الانتخابات بها في الموعد المحدد، وأنها مستعدة لذلك ، وتم تحديد وإعداد اللجان الانتخابية وكشوف الناخبين، وتجهيز المشرفين والموظفين القائمين عليها، وهناك تواصل مع اللجنة العليا للانتخابات ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والقوات المسلحة بشأن تأمين كافة اللجان الانتخابية .

وأشار المحافظ، الى وجود 11 لجنة عامة في مراكز وأقسام المحافظة، و 49 مركزا انتخابيا تغطى جميع مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة، وأنه قد تم تجهيز اللجان فضلا عن تجهيز المدارس والأماكن التى بها لجان انتخابية .

وأصدر المحافظ، توجيهاته للمسئولين المعنيين باستكمال تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، وتوفير أماكن الاقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية، من تجهيز الانارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الاقامة والمبيت .

كما أصدر تعليماته، بضرورة تمهيد الطرق واقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، وتوفير كراسى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الاسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية .

واستعرض عبد العال البدرى، التعليمات الواردة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بخصوص الانتخابات، أصدر المحافظ توجيهاته بتنفيذها، ومنها تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأوضاع وتلقى أى شكوى والعمل على حلها، رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وأن تكون جاهزة بالأطباء والأدوية ، كذا رفع درجة الاستعداد في مرافق الاسعاف والمرور والحماية المدنية ، توفير سيارات الاسعاف والاطفاء وكسح المياه ، توفير عنصر نسائى للتعامل مع السيدات المنقبات، تواجد المسئولين عن المراكز الانتخابية اعتبارا من السبت القادم لاستقبال عناصر التأمين ، وجود مندوبين من المحافظة في مركز القيادة، الى جانب مندوبين من مكتب المستشار العسكرى ومديريات الأمن والصحة والتربية والتعليم ، ومن ادارات المرور والحماية المدنية والسنترال وشركتى الكهرباء والمياه ، وازالة جميع اللافتات والملصقات للمرشحين أثناء الصمت الانتخابى اعتبارا من يوم السبت القادم وحتى موعد الانتخابات .

وأعلن مساعد مدير الأمن، توفير القوات اللازمة لتأمين المقار واللجان الانتخابية، وتيسير اداء الناخبين والإدلاء بأصواتهم، علاوة على وجود عناصر لمساعدة المرضى وكبار السن على الوصول إلى اللجان والإدلاء بصوتها ، وكذا كراسى متحركة أمام اللجان لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة .

ومن جانبها، أعلنت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، أنه تم تجهيز جميع المدارس لاستقبال اللجان الانتخابية، وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة وأماكن المبيت، مع تواجد المسئولين عنها من مديرى المدارس والخدمات المعاونة، كما تم مراجعة اجراءات الانارة والمياه في كل مدرسة وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لها .

وأضاف الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف، مشيرا الى أنه تم توفير عدد 34 سيارة اسعاف لتوزيعها أمام اللجان ومقرات الانتخاب، حيث سيتم تخصيص سيارة واحدة لكل عدد من اللجان القريبة .

وأعلن المهندس أحمد الشحات رئيس شركة توزيع كهرباء شمال سيناء، أنه تم مراجعة وإصلاح الأعطال وتوفير مجموعة من المولدات الاحتياطية للعمل أثناء قطع الكهرباء، وكذلك الوضع بالنسبة لشركتى المياه وباقى الأجهزة الخدمية .

ومما يذكر، أن محافظة شمال سيناء تضم عدد 11 لجنة عامة و 49 مركزا انتخابيا و61 لجنة فرعية موزعة على مختلف أنحاء المحافظة ، ويوجد بها 250 ألف و 605 أصوات انتخابية .