شمال سيناء تستقبل إمدادات غذائية.. والتنسيق لتسيير قوافل لرفح والشيخ زويد







شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت محافظة شمال سيناء إمدادت غذائية جديدة، وبدأت مديرية التموين إجراءات توزيعها فى المنافذ المختلفة بمدينة العريش، مع التنسيق لإيصال الكميات المقررة منها لمدينتى رفح والشيخ زويد ومحيطيهما.

وقال فتحى راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المحافظة استقبلت دفعة إمدادات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضمنت اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان.

وأشار "راشد"، إلى أنه جارٍ توزيع هذه المواد عبر المنافذ التابعة لمديرية التموين والشركة القابضة بالعريش، وأكدت مصادر مطلعة فى شمال سيناء مواصلة القوات المسلحة عمليات توزيع المواد الغذائية عبر منافذ متنقلة يتم تسييرها يوميا داخل أحياء العريش.

على جانب آخر، قالت محافظة شمال سيناء، فى بيان صادر عنها، إن المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور التقى وفدا من تجار الشيخ زويد، بحضور عبد الله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، للتنسيق لإدخال السلع الغذائية والبقوليات والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن والمجمدات والألبان ومنتجاتها والأعلاف والدقيق للمدينة.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ اهتمام الجهاز التنفيذى ومديريات الخدمات بالمواطن السيناوى بشكل عام، وبأهالى الشيخ زويد بشكل خاص، ونقل البيان عن المحافظ قوله: "بالنسبة لأسطوانات الغاز للمنازل، ودقيق المخابز، يتم إدخالهما بصورة منتظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

من جانبهم، أكد تجار الشيخ زويد التزامهم بالأسعار الرسمية، بينما طالب أهالى شمال سيناء بزيادة منافذ توزيع المواد الغذائية بالمناطق التى تشهد عمليات أمنية، وفرض مزيد من الرقابة مع إيجاد آلية توزيع تمنع تكدس الطوابير أمام المنافذ المتنقلة.

وفى سياق آخر، أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، استمرار رفع الطوارئ بكل مستشفيات المحافظة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للأهالى، موضحة أن الأطقم الطبية الخاصة التى تضم أطباء متخصصين من 5 جامعات مصرية، منتظمة فى الوصول لمستشفى العريش، واستقبال المرضى للكشف عليهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم.

وقال المحاسب منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إن صرف المستحقات الخاصة بالمنتفعين من المعاش الضمانى و"تكافل وكرامة"، ومستحقى التعويضات من أحداث المحافظة، تتواصل بشكل طبيعى فى مديرية التضامن بالمحافظة، والإدارات والوحدات التابعة لها.

وعلى صعيد متصل، قال علاء عطوة، مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة شمال سيناء، إنه يتواصل فى المحافظة لاستقبال الراغبين فى التسجيل من الأهالى للسفر خارج المحافظة أو ملء استمارات عبر الموقع الرسمى للمحافظة من ذوى الحالات الإنسانية للتنسيق لسفرهم خارج المحافظة.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية إجراءات جديدة لتنظيم عمل الموظفين بالأزهر فى شمال سيناء المتواجدين خارج المحافظة، وجاء فى بيان لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن على العالقين خارج المحافظة من العاملين بالأزهر، تسليم أنفسهم لأقرب منطقة أزهرية لتسجيل أسمائهم والعمل بها لحين العودة، وأخذ إفادة بالمدة، وتسليمها لإدارة شمال سيناء "المنطقة الأزهرية" فى يوم العودة لتوقيعها، أو العودة لمكان عمله بشمال سيناء بتسجيل الاسم والعمل على موقع محافظة شمال سيناء لتحديد العودة.

وبدورها بدأت مديريات الخدمات المختلفة فى شمال سيناء وضع خططها وتصوراتها لما ستقدمه فى مرحلة ما بعد انتهاء العمليات الأمنية فى سيناء، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أنها نظمت اجتماعا لوضع تصورات أنشطة الإدارات بعد انتهاء العمليات الأمنية الشاملة "سيناء 2018".

وترأس اجتماع الشباب والرياضة إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام المديرية، بحضور مديرى اﻹدارات المركزية ووكلاء اﻹدارات ورؤساء اﻷقسام ، بديوان عام المديرية، لمناقشة كيفية تنفيذ خطة اﻷنشطة الشاملة لمواطنى شمال سيناء بعد انتهاء عملية "سيناء 2018"، وبدورها عقد قيادات مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اجتماعا لمناقشة خطة المديرية لما بعد انتهاء العملية واحتياجات كل الإدارات فى مجال التعليم.