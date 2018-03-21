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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:13 ص
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شعبة الأسمنت: المصانع لم ترفع الأسعار.. والزيادة لصعوبة النقل لمواقع البناء

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:00 ص
شعبة الأسمنت: المصانع لم ترفع الأسعار.. والزيادة لصعوبة النقل لمواقع البناء مصانع أسمنت- أرشيفية





كتبت دانه الحديدى
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أكد المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، أن سبب الارتفاع الذى شهدته أسعارالأسمنت مؤخرا يرجع إلى زيادة الطلب عليه، بالتزامن مع انخفاض حركة النقل إلى مواقع البناء، الأمر الذى أدى لارتفاع سعره.

وأضاف اسطفانوس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصانع الأسمنت لم ترفع الأسعار المقررة لبيع الأسمنت، وإنما الارتفاع الأخير يرجع حركة العرض والطلب فى السوق المحلى، بالتزامن مع انخفاض حركة النقل لمواقع البناء.

ونفى رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن يكون هناك نقص فى إنتاج الأسمنت، موضحا أن إنتاج مصانع الأسمنت يصل لحوالى 84 مليون طن سنويا، فيما من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلى هذا العام، والذى يختلف من عام لآخر إلى حوالى 55 مليون طن، بما يعنى وجود فائض فى الإنتاج المحلى.

جدير بالذكر أن سعر طن الأسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية، ليتخطى 1200 جنيه.


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