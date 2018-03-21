شريهان أبو الحسن بـ"ON E": الرئيس السيسى يعتبر الأم خط الدفاع الأول عن مصر.. فيديو







كتب أيمن رمضان

قالت الإعلامية شريهات أبو الحسن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر المرأة المصرية خط الدفاع الأهم للدولة المصرية، مشيرة إلى أنه منذ توليه مقاليد الأمور فى البلاد لم يترك مناسبة عامة سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية إلا ويتحدث عن المرأة المصرية.

وتابعت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال تقديمها برنامج "ست الحسن"، المذاع عبر فضائية "ON E":" هذا الرئيس يمتن جداً للمرأة ودورها الرئيسى فى المجتمع.. هذا كلام واقع وليس إنشاء أو حديث شاشات".

وأضافت أن حضور الرئيس السيسى وحرمه حفل تكريم الأمهات المثاليات اليوم الأربعاء أضفى أجواء جميلة قريبة من القلب، مشددة على أن الأم المصرية محور وصمام الأمان للأسرة المصرية وهى التى تعتنى بالنشء وتزرع بهم حب الوطن وتغرس فى نفوسهم القيم الحميدة والانتماء.