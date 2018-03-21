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الأربعاء، 21 مارس 2018 01:05 م
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شركة أبوظبى الوطنية للبترول تمنح "بتروتشاينا" حصصا فى امتيازين بحريين

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:24 م
شركة أبوظبى الوطنية للبترول تمنح "بتروتشاينا" حصصا فى امتيازين بحريين حقل نفط





رويترز
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قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" إنها وقعت اتفاقات مدتها 40 عاما مع شركة النفط الوطنية الصينية (سى. ان. بى. سى)، لمنح وحدتها "بتروتشاينا" حصة تبلغ 10% فى امتياز أم الشيف ونصر، و10% فى امتياز زاكوم السفلى.

وساهمت "بتروتشاينا" برسوم مشاركة قدرها 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) لامتياز أم الشيف ونصر، و2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) لامتياز زاكوم السفلى، حسبما ذكرت أدنوك في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء.

 

 

 


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