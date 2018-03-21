شرطة التموين بأسوان تضبط 7 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك

شرطة التموين بأسوان تضبط 7 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاكالأربعاء، 21 مارس 2018 05:33 م
جانب من الأسماك الفاسدة المضبوطة فى أسوان
أسوان - ندى سليم
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شنت شرطة التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 7 أطنان و500 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، قبل بيعها للمواطنين.
وعثرت الأجهزة الأمنية على كمية الأسماك المضبوطة بحوزة صاحب مخزن أسماك فى منطقة المدينة الصناعية بدائرة قسم أول أسوان، ويُدعى "م. أ"، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة، وتم مصادرة المضبوطات لإعدامها.
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