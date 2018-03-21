video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شرطة التموين بأسوان تضبط 7 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:33 م
شرطة التموين بأسوان تضبط 7 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك جانب من الأسماك الفاسدة المضبوطة فى أسوان





أسوان - ندى سليم
إضافة تعليق

شنت شرطة التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 7 أطنان و500 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، قبل بيعها للمواطنين. 
 
وعثرت الأجهزة الأمنية على كمية الأسماك المضبوطة بحوزة صاحب مخزن أسماك فى منطقة المدينة الصناعية بدائرة قسم أول أسوان، ويُدعى "م. أ"، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة، وتم مصادرة المضبوطات لإعدامها. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 2.5 طن أسماك فاسد خلال حملة تموينية بشبرا الخيمة

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

مديرية امن اسوان

تموين اسوان




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة