شاهد.. مواطنون: منظومة الصحة فى الحضيض.. والرئيس يرد

شاهد.. مواطنون: منظومة الصحة فى الحضيض.. والرئيس يردالأربعاء، 21 مارس 2018 03:08 ص
الرئيس يرد على شكاوى المواطنين
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
اشتكى عدد من المواطنين، خلال برنامج "حوار شعب ورئيس"، من المنظومة الصحية، ونقص الأدوية فى مصر، قائلين إن الصحة فى الحضيض، وهناك أدوية بالآلاف مختفية من السوق، فيما عبر آخرون عن أملهم فى تحسن الوضع، قائلين: "إن شاء الله الوضع يتحسن ويشتغل الرئيس الفترة الجاية على الإنسان والصحة والتعليم".
بدوره رد السيسى، خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت فى فيلم بعنوان "شعب ورئيس"، أن كافة قوائم الانتظار لفيروس "سى" انتهت، وتابع: "مين اللى خلص ده هل أنا.. لأ مصر.. أنا بقول نعمل مستشفيات ونقول لجمعيات المجتمع المدنى أنا عملت ليكم مستشفى وجهزناها كويس أدخلوا ديروا المستشفى".
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة