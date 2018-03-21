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شاهد.. مواطنون: منظومة الصحة فى الحضيض.. والرئيس يرد

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:08 ص
شاهد.. مواطنون: منظومة الصحة فى الحضيض.. والرئيس يرد الرئيس يرد على شكاوى المواطنين





كتب محسن البديوى
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اشتكى عدد من المواطنين، خلال برنامج "حوار شعب ورئيس"، من المنظومة الصحية، ونقص الأدوية فى مصر، قائلين إن الصحة فى الحضيض، وهناك أدوية بالآلاف مختفية من السوق، فيما عبر آخرون عن أملهم فى تحسن الوضع، قائلين: "إن شاء الله الوضع يتحسن ويشتغل الرئيس الفترة الجاية على الإنسان والصحة والتعليم".

 

بدوره رد السيسى، خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت فى فيلم بعنوان "شعب ورئيس"، أن كافة قوائم الانتظار لفيروس "سى" انتهت، وتابع: "مين اللى خلص ده هل أنا.. لأ مصر.. أنا بقول نعمل مستشفيات ونقول لجمعيات المجتمع المدنى أنا عملت ليكم مستشفى وجهزناها كويس أدخلوا ديروا المستشفى".


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