شاهد لحظات توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة القارية مع 43 دولة







كتب إسلام سعيد

ينشر "اليوم السابع" فيديو توقيع مصر على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، إلى جانب 43 دولة أفريقية ليصل إجمالى عدد الدول الموقعة على الإنفاق لـ 44 دولة.

وأسفرت القمة التى استضافتها العاصمة الرواندية كيجالى عن صدور إعلان ختامى يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد فى تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، كما أسفرت عن صياغة الاتفاقية التى أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية.