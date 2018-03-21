شاهد.. كيف رد الرئيس على مخاوف المواطنين من التعبير عن آرائهم فى الشارع







كتب محسن البديوى

رفض عدد من المواطنين، عرض آرائهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحجة قلقهم وأن "الكلام ممنوع" بحد قول أحدهم، قائلين: "المفروض إحنا منتكلمش لأن وقت الكلام فات"، فيما رفض آخر التعليق بالقول: "محدش يعرف يتكلم"، وذلك خلال الفيديو الذى عرضه برنامج "حوار شعب ورئيس" عن آراء المواطنين فى الرئيس السيسى.

بدوره قابل الرئيس السيسى تعليقات المواطنين بالابتسامة، قائلًا: "المواطن يهيئ له إن فيه حد رقيب على كلامه"، موجهًا حديثه للمواطن المصرى:"أوعى تتصور أن ما تقوله سياسة، ويجب التفكير فى كل كلمة تقولها، لأن ما تقوله ستصدقه، وعندما تقول "مفيش أمل" ستعيش ولا يوجد أمل، والقول بأن الأمن بياخد الناس، وقعدت ترددها هتعيش بأن هناك حالة فى مصر تمنع الناس تتكلم براحتها، ودا مش موجود، أو على الأقل مفيش توجيه بكده خالص.. كلام مش مظبوط".

وتابع: "الناس حرة تماماً فى كل آرائها وتصرفاتها، لكنهم غير أحرار فى أن يأذوا الناس بعمل عنيف"، لافتاً إلى أن المتحدثين فى التقرير لم يلُم أحد نفسه ويقول: "أنا عندى 5 عيال ومش عارف آكلهم"، وأردف: "وأنت بتجيب 5 أولاد كنت عارف إنك هتقدر تأكلهم ولا لأ، ولا حد هيأكلهملك، أنتوا قلتوا كلام صعب وأنا استحمله، هتستحملوا منى الكلام الحقيقى".