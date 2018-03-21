شاهد.. فيديو يفضح حقيقة "الجندى القطرى" وتصريحات وزير دفاع تميم







كتبت إسراء أحمد فؤاد

سخرت المعارضة القطرية على تصريحات وزير الدفاع خالد العطية، والتى قال فيها إن الجندى القطرى هو أفضل جندى فى المنطقة!، ونشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى توضح حقيقة هذا الجندى الذى يعد ثالث أفضل جيش داخل قطر نفسها بعد القوات التركية والإيرانية التى ترتع فى الدوحة وتحمى عرش تميم آل ثانى.

حقيقة ام مزحة .. هل #الجندي_القطري أشرس مقاتل في المنطقة.. تعرف على حقيقة تصريحات وزير الدفاع القطري #خالد_العطية عن الجيش القطري pic.twitter.com/7q333faMtY — الايادي السوداء (@Blackhands515) March 20, 2018

وقال المقطع إن الجيش القطرى يأتى فى ترتيب متأخر عالميا، ووفقا لموقع جلوبال فاير باور المتخصص فى الشئون العسكرية، خلال تصنيفه الأخير لترتيب جيوش العالم من حيث القوة فأن جيش تميم يأتى فى المرتبة الـ91.

ويكشف الفيديو قدرات الجندى القطرى الضعيفة ويعرض حوار دار بين جندى ووزير الدفاع القطرى، يسأل الأخير بشأن تدريبات الرمى ويقول له "أول مرة ترمى" ورد عليه الجندى "لا ثانى مرة فى حياتى".

ويسخر الفيديو من التدريبات الحديثة التى يتدرب عليها الجيش القطرى، مشيرا إلى أن تصريحات العطية كاذبة تتسق مع النظام الإرهابى الكاذب الذى يحكم الدوحة، لاسيما وأن سياسات تميم تمعن فى استنزاف موارد الدوحة فى شراء صفقات عسكرية، حيث دفع 17 مليار دولار فى أقل من شهر.