شاهد.. الرئيس لمواطنين يشكون سوء الأوضاع: "بتقولوا كلام صعب وأنا استحملته"







كتب محسن البديوى

رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على شكاوى بعض المواطنين من الظروف والحياة المعيشية فى مصر، حيث قال أحدهم :"كنت فى الأول بمشى بيتى بـ 400 أو 500 جنيه، والآن مش قادر أعيش بـ 2000 جنيه، هنتجوز منين!.. ولا هنعمل إيه!.. ولا هنسكن فين ونعمل ايه فى حياتنا!"، وأضافت إحدى الفتيات :" باخد 2500 ومصروفى مش بيكفينى".

كما أضاف مواطن آخر، قائلًا :""والقرآن الكريم وكل الأديان اللى خلقها ربنا ما حد لاقى عيش حاف ياكله..السلع من الأكل والشرب المفروض ترخص".

بدوره قال الرئيس خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت فى فيلم بعنوان "شعب ورئيس"، :"محدش لام نفسه وهو بيقول عنده 5 أولاد ومش قادر يأكلهم!، ولما قرر يكون عنده 5 أولا كان عارف هيأكلهم ولا لأ؟، ولا حد هيأكلهم له؟"، متابعًا: "ليست مسألة الخلفة ليست أكل فقط ولكن تربية وتعليم، وانتوا قلتوا كلام صعب وأنا استحملته، طيب هتستحملوا الكلام الحقيقى بتاعى".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الدولة تدعم اسطوانة الغاز الطبيعي بـ100 جنيه، وتدعم الوقود بنسبة 50% من ثمنه، مشيرًا إلى وجود بطاقات التموين التي تقدم 50 جنيهًا للمواطن، وإسكان اجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، مستطردًا: "ليس أنا من يعطى ولكن مصر".