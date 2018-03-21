س وج.. كل ما تريد معرفته عن شهادة "أمان المصريين"







رانيا فزاع

شهادة أمان للمصريين هى شهادة أصدرتها شركة مصر للتأمينات الحياة بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية للفئات المهشمة ، بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تأمين لهم وخاصة من العمالة الحرة .

ما هى شهادة أمان ؟

هى تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة ، وتم إصدارها بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة فى العمالة الحرة .

ما البنوك المشاركة فى هذه الشهادة ؟

بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى ، والبنك الأهلى بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة

ما هو سعر الشهادة ؟

شهادة أمان مقسمة لشرائح تبدأ من 500 جنيه كأقل سعر للشهادة وتصل إلى 2500 جنيه أعلى سعر لها

ما مدة الشهادة ؟

الشهادة مدتها ثلاث سنوات ويتم استرداد المبلغ بالفوائد بعدها

ما قيمة الفوائد ؟

الشهادة الادخارية ستكون مدتها 3 سنوات بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها ، حتى 2500 جنيه ، ويتم استرداد المبلغ بالفوائد بعد ثلاث سنوات ، بفائدة 16% سنويا ويمكن استردادها فى أى وقت .

ما حالات صرف التعويضات والمعاش لصاحب الشهادة ؟

توفر الشهادة تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية ، و 50 ألفا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى ، إذا اختار صاحب الشهادة شراء الحد الأقصى لها 5 شهادات بقيمة 2500 جنيه

تعتبر الميزة فى الشهادة الادخارية أنها توفر معاشا لأسرة المتوفى ، إذا طلب صاحب الشهادة هذ ما يتيح تقديم دخل شهرى للأسر التى قد لا تملك عائلا ، وفى هذه الشهادات يختار الشخص المدة كالتالى

5 سنوات بقيمة 200 جنيه معاش شهرى فى حالة شراء شهادة ب 500 جنيه

10 سنوات بقيمة 120 جنيه شهريا فى حالة شراء شهادة ب 500 جنيه

1000 جنيه لمدة خمس سنوات فى حالة شراء الحد الأقصى للشهادات 2500 جنيه

600 جنيه لمدة عشر سنوات فى حالة شراء الحد الأقصى للشهادات 2500 جنيه

كيف تصرف قيمة الشهادة ؟

يتم صرف أرباح الشهادة البالغة قيمتها 16 % أربع مرات فى العام المرة الواحدة كل ثلاث شهور

كم عدد الشهادات التى أصدرت حتى الآن ؟

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بحسب تصريحات صحفية سابقة ، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين " للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود ، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 10 ملايين جنيه ، منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018 ، وحتى الآن.

وتم إصدار 7500 ألف شهادة أمان، مؤكدًا أن حالة الإقبال متزايدة على شراء الشهادة ببنك القاهرة مع زيادة الوعى التدريجى بالشهادة.

كما قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات صحفية سابقة ، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود ، تقدر بنحو 12 ألف شهادة وحصيلة إجمالية تساوى 20 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوعين فقط.

فى حين قال السيد قصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى فى تصريحات صحفية سابقة إن البنك أصدر 10.5 ألف شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود ، بحصيلة إجمالية تساوى 12.6 مليون جنيه حتى الآن ، منذ بدء طرح الشهادة ، لافتًا إلى أنها تشهد إقبالًا متزايدًا على مدار الأيام الماضية.

ما شروط إصدار الشهادة ؟

إصدار الشهادة يتم بكل سهولة ، ودون أن تطلب من صاحبه أى إقرارات صحية أو كشوف طبية ، فهو خدمة تأمينية تهدف لتقديم تغطية دون استثناءات، ويتم صرفها فورا للمتقدم ، ولا يوجد بها شرط تأجيل الحصول على التعويض مثلما يوجد فى بقية الوثائق ، ويشترط المشاركون بها أن يكون فى سن من 19 حتى 59 عاما.