"سينوماك الصينية" تبنى خط سكة حديد غربى إيران بقيمة 845 مليون دولار







رويترز

وقعت الشركة الصينية لصناعة الماكينات "سينوماك" عقدا لبناء خط سكك حديدية بقيمة 5.35 مليار يوان (845 مليون دولار أمريكى) غربى إيران، لتضيف بذلك مزيدا من الاستثمارات الصينية فى البلاد.

وقالت الشركة، عبر موقعها الإلكترونى، إنها ستكون مسؤولة عن أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لخط السكك الحديدية الممتد بطول 410 كيلو مترات، والرابط بين مدن طهران وهمدان وسنندج.

وضخت الصين مليارات الدولارات فى مشروعات بإيران منذ رفع العقوبات التى كانت مفروضة عليها فى 2015، ما يمنح شركاتها ميزة عن الشركات الأوروبية التى ما زالت تكافح لإيجاد بنوك تمول خططها.

وتشارك الصين على وجه الخصوص فى مشروعات سكك حديدية فى إيران، بما يدعم مبادرتها لـ"الحزام والطريق" التى تسعى لتحسين النقل العالمى والربط التجارى، وتبنى الشركة الصينية لهندسة السكك الحديدية التى تملكها الدولة خط سكك حديدية للقطارات فائقة السرعة بطول 415 كيلو مترا، يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويربط بين طهران وأصفهان عبر "قم".

وقالت الشركة الصينية لبناء السكك الحديدية، فى يناير الماضى، إن وحدة تابعة لها فازت بعقد قيمته 3.53 مليار يوان (ما يقترب من 500 مليون دولار) لبناء خط سكك حديدية بين كرمانشاه وخسروى.