سيد حسن قائما بأعمال عميد علوم الأرض بجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،القرار رقم 396 بتعيين الدكتور سيد عبد القادر أحمد حسن،الأستاذ بكلية العلوم، قائما بأعمال عميد كلية علوم الارض.



جدير بالذكر أن الدكتور سيد سن، حاصل على الدكتوراة فى الكيمياء من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 2001 وتدرج فى المناصب الجامعية حتى شغل منصب رئيس قسم العلوم البيئية والتنمية الصناعية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ثم رئيسا لقسم الكيمياء بكلية العلوم ثم وكيلا لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب ثم مشرفا على كلية الدراسات البيئية والسلامة المهنية فمشرفا على كلية الهندسة بالجامعة حتى صدور قرار رئيس الجامعة بقيامه باعمال عميد كلية علوم الأرض والمذكور عاليا.