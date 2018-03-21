سيد حسن قائما بأعمال عميد علوم الأرض بجامعة بنى سويف

سيد حسن قائما بأعمال عميد علوم الأرض بجامعة بنى سويفالأربعاء، 21 مارس 2018 02:49 م
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،القرار رقم 396 بتعيين الدكتور سيد عبد القادر أحمد حسن،الأستاذ بكلية العلوم، قائما بأعمال عميد كلية علوم الارض.
جدير بالذكر أن الدكتور سيد سن، حاصل على الدكتوراة فى الكيمياء من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 2001 وتدرج فى المناصب الجامعية حتى شغل منصب رئيس قسم العلوم البيئية والتنمية الصناعية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ثم رئيسا لقسم الكيمياء بكلية العلوم ثم وكيلا لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب ثم مشرفا على كلية الدراسات البيئية والسلامة المهنية فمشرفا على كلية الهندسة بالجامعة حتى صدور قرار رئيس الجامعة بقيامه باعمال عميد كلية علوم الأرض والمذكور عاليا.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة