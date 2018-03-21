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سناتور أمريكى يشيد بالتصويت ضد قرار وقف الدعم للحملة السعودية فى اليمن

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:04 ص
سناتور أمريكى يشيد بالتصويت ضد قرار وقف الدعم للحملة السعودية فى اليمن مايك لى السناتور الأمريكى





واشنطن أ ش أ
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أشاد السناتور الأمريكى فى مجلس الشيوخ مايك لى، بتصويت المجلس بالأغلبية ضد تشريع ينهى الدعم الأمريكى للحملة السعودية فى اليمن.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن مايك، وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار، إن العمل عليه مستمر منذ بعض الوقت وإن الأمر لم يتم الترتيب له ليتزامن بأى حال من الأحوال مع زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وأكد السناتور الأمريكى قوة العلاقات بين واشنطن والرياض، وقال "السعودية شريك لا غنى عنه فى المنطقة"، وصوت 55 مقابل معارضة 44 لصالح إسقاط التشريع الذى سعى داعموه وعددهم 15 ومعظمهم ديمقراطيون لاستغلال بند فى قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأى سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أى صراع لم تحصل على تفويض من الكونجرس للمشاركة فيه.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد التقى ابن سلمان فى البيت الأبيض الثلاثاء وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات مع المملكة.

 


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