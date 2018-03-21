سماء الأقصر تشهد انطلاق 19 رحلة بالون تحمل 490 سائحا أجنبيا







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق 19 رحلة بالون طائر على متنها 490 سائحا للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى منطقة البر الغربى، مع تحسن حالة الطقس بالمحافظة.

وحلقت رحلات البالون الـ19 غربى محافظة الأقصر (المدينة الأثرية الأولى فى العالم) من مطار البالون فى البر الغربى، بدءاً من فجر اليوم، فى ظل تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من البهجة، سيطرت على السائحين الـ490 المشاركين فى الرحلات.

وتعد رحلات البالون الطائر بالأقصر من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، إضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.