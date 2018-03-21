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سليمان وهدان عن حوار الرئيس: أوضح العديد من الحقائق أمام الشعب المصرى

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:30 ص
سليمان وهدان عن حوار الرئيس: أوضح العديد من الحقائق أمام الشعب المصرى النائب سليمان وهدان





كتب مصطفى السيد
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أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أجرى أمس، قائلا:" الرئيس السيسى كان يخاطب الشعب بصفته مواطنا مصريا"، موضحا إن هذا الحوار كان له أهمية خاصة لأنه أوضح العديد من الحقائق أمام الشعب المصرى.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن حوار الرئيس السيسى اتسم بالصراحة المطلقة التى عودنا عليها، مشيرا إلى أن حديث الرئيس أعطى أملا كبيرا فى مستقبل مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسى دائما ما يؤكد فى كل حديثه له على مكانه المرأة المصرية.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن حوار الرئيس السيسى رسم مستقبل مصر وكشف مدى التحديات التى تجاوزتها البلاد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى حوارا حمل عنوان "شعب ورئيس"، مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت، والذى يتزامن مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 26 و27 و28 من مارس الجارى.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعديد من التصريحات المهمة للشعب المصرى فى حواره


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