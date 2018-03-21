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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 15 شخصا بالضفة الغربية

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:27 ص
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 15 شخصا بالضفة الغربية عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية





أ ش أ
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اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 15 شخصا بالضفة الغربية، فى عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك وشرطة الحدود وقوات الشرطة.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيين اعتقلوا بتهمة الاشتباه فى التورط فى أعمال إرهابية واضطرابات عنيفة ضد قوات الأمن الإسرائيلية..مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم للاستجواب من جانب السلطات الإسرائيلية.

 


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سلطات الاحتلال الإسرائيلية

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الضفة الغربية




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