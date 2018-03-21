سقوط عاطل بـ600 قرص مخدر بكفر شكر فى القليوبية







القليوبية ــ نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة كفر شكر بمحافظه القليوبية، القبض على عاطل بحوزته 600 قرص مخدر، كان يقوم بترويجها على عملائه بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد السعيد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، مفادها تردد عاطل على دائرة المركز يقوم بترويج الأقراص المخدرة على عملائه.

تم عرض المعلومات على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب محمود غزالي معاون مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المدعو "محمد. ف" 33 سنة، سائق، وبحوزته ( 600 ) قرص مخدر ومبلغ مالي 330 جنيها وهاتف محمول ، بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2332 لسنة 2018م جنح مركز كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق.