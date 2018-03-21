video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل بـ600 قرص مخدر بكفر شكر فى القليوبية

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:35 م
سقوط عاطل بـ600 قرص مخدر بكفر شكر فى القليوبية أقراص مخدرة - أرشيفية





القليوبية ــ نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث مركز شرطة كفر شكر بمحافظه القليوبية، القبض على عاطل بحوزته 600 قرص مخدر، كان يقوم بترويجها على عملائه بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات للرائد محمد السعيد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، مفادها تردد عاطل على دائرة المركز يقوم بترويج الأقراص المخدرة على عملائه.
 
تم عرض المعلومات على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب  محمود غزالي معاون  مباحث مركز كفر شكر،  من ضبط المدعو "محمد. ف" 33 سنة، سائق، وبحوزته  ( 600 ) قرص مخدر ومبلغ مالي 330 جنيها  وهاتف محمول ، بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2332 لسنة 2018م جنح مركز كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط راكب بمطار القاهرة لحيازته أقراص مخدرة ومطواة قبل سفره لجوانزو

سقوط "الجحش" بـ6 كيلو حشيش و5790 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بالمحلة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة