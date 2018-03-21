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سقوط عاطل إستولى على 210 ألف جنيهاً من سيارة بسوق السيارات بمدينة نصر

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:53 ص
سقوط عاطل إستولى على 210 ألف جنيهاً من سيارة بسوق السيارات بمدينة نصر الاموال المتسولى عليها





كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على عاطل لاستيلائه 210 ألف جنيهاً من سيارة مملوكة لتاجر سيارات بسوق السيارات بمدينة نصر.

 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من أشرف .ع.ا.ح.41 سنة تاجر سيارات يفيد  بإكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه رقم  ن ر ر 417 ماركة تويوتا كرولا فيراني اللون وسرقة مبلغ مالي 210 الف جنيه حال توقفها بسوق السيارات، ولا يتهم او يشتبه في احد بإرتكاب الواقعة .

 

ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة  تم التوصل إلي أن وراء ارتكابها عبد الكريم.م.ر.س. 24 سنة عاطل ، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا اخرهم 10322 لسنة 2017م الفيوم ثان / الفيوم " سرقة متنوعة " .

 

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه ، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

 


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