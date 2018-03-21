سقوط توربينى "التوك توك" بعد اختطافه طفلا واغتصابه بمنشأة ناصر







كتب كريم صبحى

استمرارا لمسلسل جرائم "التوك توك" فى مصر، شهدت منطقة منشأة ناصر خطف طفل واغتيال براءته على يد سائق "توك توك" واغتصابه داخل منطقة جبلية بالدويقة، ولم يرحم المتهم صرخات المجنى عليه ثم القى بالطفل فى الشارع وفر هاربا إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من عامل، أفاد فيه بتعرض نجله 8 سنوات للخطف داخل "توك توك" واغتصابه على يد سائق، تم تشكيل فريق بحث لكشف الواقعة وضبط المتهم، حيث توصل رجال المباحث إلى "التوك توك" من خلال مناقشة الطفل المجنى عليه الذى أكد أنه شاهد على" التوك توك" الذى كان مخطوفا فيه "علم الأهلى".

وبسؤال الطفل أفاد بأنه أثناء سيره بالشارع لشراء بعض المستلزمات، خطفه شخصان داخل "توك توك" وكتما انفاسه وتوجها به إلى منطقة جبلية وأجبراه على خلع ملابسه واعتدى أحدهما جنسيا عليه تحت تهديد السلاح.

وبإجراء التحريات وسؤال سائقى التوك توك فى منطقة الدويقة عن أوصاف "المركبة" توصلوا إلى التوك توك من خلال العلم الذى قال عنه الطفل وتم القبض على السائق وبعرضه على الطفل لم يتعرف عليه وبالقبض على سائق آخر أرشد عليه الطفل بأنه هو من اختطفه وتعرف المجنى عليه على "التوك توك" الذى خطفه فيه المتهمان.

أمرت نيابة الخليفة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرع.