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سفير مصر في سويسرا يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:10 ص
سفير مصر في سويسرا يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب مصر





كتب أحمد جمعة
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استقبل هشام سيف الدين سفير مصر في سويسرا بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك لدى وصولهم إلى مطار زيورخ لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبي البرتغال واليونان. 

 

وقد وصل الوفد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد سيف الدين أن هذا المعسكر يأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا 2018، مما يجعله فرصة هائلة للاحتكاك بمنتخبات ذات باع طويل في المنافسات القارية والدولية خاصة منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية والذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين.

وأعرب سيف الدين عن أمنياته في أن ينجح المنتخب الوطني الذي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين المحارفين في إبراز الوجه الحقيقي للرياضة المصرية، خاصة وأن المنتخب الوطني هو وصيف كأس الأمم الافريقية الأخيرة وصاحب أكبر عدد من مرات الفوز بالبطولة.

 

 


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