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سفير إيطاليا لدى الكويت: مباحثات لبيع الكويت فرقاطات وسفنا حربية

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:11 ص
سفير إيطاليا لدى الكويت: مباحثات لبيع الكويت فرقاطات وسفنا حربية الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت





الكويت أ ش أ
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قال السفير الإيطالى لدى الكويت جيوسيبى سكونياميليو، إنه تجرى حاليا مباحثات جادة مع الكويت، لبيع فرقاطات وسفن حربية.

وأضاف سكونياميليو - فى تصريح صحفى - "هناك مباحثات جادة مع الأصدقاء فى الكويت؛ حيث قدمنا لهم عروضنا والأسعار المتعامل بها، وفق ما تقدمت به وزارة الدفاع الكويتية من عطاء لاحتياجاتها".

وأشار إلى أن العديد من الشركات العالمية تقدمت فى العطاء الذى أعلنت عنه وزارة الدفاع الكويتية، بينما تأهلت 5 شركات عالمية فقط للمشاركة فى هذه المناقصة، من ضمنها شركة إيطالية، لافتا إلى أن نتيجة المناقصة ستعلن منتصف مايو القادم.

وأشاد سفير إيطاليا لدى الكويت، بعمق العلاقات الإيطالية - الكويتية، وتطورها الملحوظ فى جميع المجالات، لافتا إلى دعم إيطاليا وتعزيزها لهذه العلاقات، وتطلعها إلى تنويع مجالات التعاون، لتشمل مختلف نواحى العلاقات الثنائية، معربا عن سعادته بتنامى حجم الصادرات الإيطالية إلى الكويت، خاصة فى مجال التعليم.

 


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