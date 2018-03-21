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سفر وعودة 1350 مصريا وليبيا و 249 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:39 م
سفر وعودة 1350 مصريا وليبيا و 249 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم





مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1350 مصريا وليبيا و 249 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1051 إلى الجانب الليبي، بينهم 219 مصريا و832 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 299 بينهم 232 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 67 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 387 ألف و 942 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 122 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 127 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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