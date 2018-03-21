سفارة بريطانيا بموسكو تتهم روسيا بنشر "معلومات مضللة" فى قضية تسميم الجاسوس







أ ف ب

قالت السفارة البريطانية فى موسكو، الاربعاء، إن روسيا فشلت فى تقديم أجوبة تفسر وجهة نظر موسكو فى تسميم الجاسوس الروسى السابق خلال اجتماع فى وزارة الخارجية الروسية مع ممثلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأكدت السفارة على تويتر "لم نحصل على اى تفسير مقبول يوضح سبب استخدام غاز أعصاب تنتجه روسيا على الاراضي البريطانية، وبدلا من تقديم اجوبة تواصل روسيا نشر الاكاذيب والمعلومات المضللة".

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن توقيت الهجوم بغاز للأعصاب ذى استخدامات عسكرية على جاسوس روسى سابق فى جنوب انجلترا كان مرتبطا على الأرجح بانتخابات الرئاسة التى فاز بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مطلع الأسبوع.