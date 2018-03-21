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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:43 م
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سفارة بريطانيا بموسكو تتهم روسيا بنشر "معلومات مضللة" فى قضية تسميم الجاسوس

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:59 م
سفارة بريطانيا بموسكو تتهم روسيا بنشر "معلومات مضللة" فى قضية تسميم الجاسوس الجاسوس الروسى وأبنتة





أ ف ب
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قالت السفارة البريطانية فى موسكو، الاربعاء، إن روسيا فشلت فى تقديم أجوبة تفسر وجهة نظر موسكو فى تسميم الجاسوس الروسى السابق خلال اجتماع فى وزارة الخارجية الروسية مع ممثلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأكدت السفارة على تويتر "لم نحصل على اى تفسير مقبول يوضح سبب استخدام غاز أعصاب تنتجه روسيا على الاراضي البريطانية، وبدلا من تقديم اجوبة تواصل روسيا نشر الاكاذيب والمعلومات المضللة".

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن توقيت الهجوم بغاز للأعصاب ذى استخدامات عسكرية على جاسوس روسى سابق فى جنوب انجلترا كان مرتبطا على الأرجح بانتخابات الرئاسة التى فاز بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مطلع الأسبوع.

وقال أمام لجنة فى البرلمان "توقيت (الهجوم فى سالزبرى) يرتبط بشدة على الأرجح بالانتخابات التى شهدتها روسيا مؤخرا".

وأضاف "وكما تفعل شخصيات غير ديمقراطية كثيرة عندما تواجه انتخابات أو لحظة سياسية حرجة، يكون من المغرى دائما استحضار مفهوم العدو فى ذهن الناس ".

 


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